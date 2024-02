Schirm nicht vergessen: Regenschauer an Rosenmontag

REGION TRIER/OFFENBACH. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rät Karnevalisten am Rosenmontag noch zu einem «Kostüm mit einer regenfesten Kopfbedeckung» oder einem Schirm in der Tasche.

Es ist stark bewölkt in Rheinland-Pfalz und im Saarland, gebietsweise fallen Regenschauer, teils lockert der Himmel von Westen her auf, wie der DWD am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen steigen am Rosenmontag auf 8 bis 11 Grad, in den Mittelgebirgen auf um die 6 Grad.

Am Veilchendienstag sinkt das Regenrisiko zum Ausklang der närrischen Zeit. Die Temperaturen erreichen 7 bis 10 Grad, in Hochlagen um die 5 Grad. Am Aschermittwoch kann es zeitweise wieder länger regnen. Das unbeständige Wetter mit milden Temperaturen dauert voraussichtlich vorerst weiter an. «Der Winter rückt also in weite Ferne», erklärte Markus Übel vom DWD.