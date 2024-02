++ Wetter in der Region: Wind, Wolken und Regen zum Wochenende ++

MAINZ. In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird das Wetter zum Start des Wochenendes wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erreichen die Temperaturen am Freitag maximal zehn Grad, drei Grad im Bergland. Es bleibt trocken.

In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf sieben bis vier Grad, im Bergland auf zwei Grad. In der Nacht zum Samstag ziehen laut den Meteorologen dichte Wolken auf, es soll regnen.

Am Samstag bleiben die Wolken, es wird nass und windig. Laut DWD liegen die Temperaturen bei maximal zwölf Grad. Am Sonntag wird das Wetter ähnlich. Die Meteorologen rechnen mit maximal elf Grad und einem Mix aus Wolken und Regen. In der Nacht zum Montag bleibt es stark bewölkt. Langsam ziehen die Regenwolken in Richtung Nordosten ab. (Quelle: dpa)