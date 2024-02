ÖPNV-Streik: Online-Unterricht an einigen Schulen in der Region – großzügige Entschuldigungspraxis

TRIER. Wie der SWR berichtet, beeinträchtigt der Verdi-Streik in ÖPNV und privatem Busgewerbe auch die Schulen in der Region Trier.

Zwar solle laut ADD an den Schulen in der Region am heutigen Freitag regulär stattfinden, doch nicht alle Schulen sind geöffnet. So führen die IGS Trier sowie das Auguste-Viktoria-Gymnasium heute Online-Unterricht durch.

Laut ADD werden diejenigen Schulen, die Präsenzunterricht durchführen, eine großzügige Entschuldigungspraxis anwenden. Wenn Schüler glaubhaft machen können, dass sie wegen der streikbedingten Beeinträchtigungen nicht zum Unterricht kommen konnten, wird die Abwesenheit nicht als Fehltag angerechnet. (Quelle: SWR)