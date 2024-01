1. Ostkurvgeflüster Fantreffen – Ein Blick hinter die Kulissen des SV Eintracht Trier und die Leidenschaft seiner Fans

TRIER. Dass der heimische Sportverein Eintracht Trier 05 über eine kreative, engagierte und aktive Fanszene weit über die bemerkenswerte Unterstützung auf den Rängen hinaus verfügt, ist ein sehr zu schätzendes und besonderes Merkmal des geschichtsträchtigen Traditionsvereins aus der Moselstadt. Ein Beispiel hierzu ist das Format „Ostkurvgeflüster“. In den sozialen Medien erfreut sich der Kanal um das Trio „Herm“, „Ralla“ und „Mich“ , der aus einer Fan-Sicht das aktuelle Geschehen rund um die Trierer Eintracht kommentiert, einer großen Beliebtheit. Bei dem nun vom ehrenamtlichen Team organisierten „1. Ostkurvgeflüster Fantreffen“ – im Charme der urigen Martinsklause in Trier-Nord – hatten Fans am vergangenen Dienstag die Möglichkeit, mit fünf geladenen Verantwortungsträgern des Vereins ins Gespräch zu kommen und sich entsprechend auszutauschen.

Angenehm und professionell organisiert, in der Bereitstellung der Technik unterstützt durch das ehrenamtliche SVE-TV-Team entwickelte sich dabei schnell eine entspannte Gesprächsrunde in lockerer Atmosphäre. Triers Cheftrainer Thomas Klasen, Kapitän Simon Maurer, Vorstandsmitglied Ingo Behrens, Teammanager Stefan Fleck sowie der neue Geschäftsstellenleiter, Tim Schwarz waren eingeladen und stellten sich den unterschiedlichsten Fragen der anwesenden Fans. Vom taktischen Arbeiten des Trainers, Zielen und Ausrichtung des Vereins bis hin zum Wunsch nach Viez im Stadion und dem Traum der 3. Liga – der Vielfalt an Themen waren an diesem Abend keine Grenzen gesetzt.

Interessante Einblicke und unterhaltsame Anekdoten

Interessante Einblicke in die Arbeit mit der Mannschaft sowie taktische Vorbereitungen des Trainerstabs auf den jeweiligen Gegner, erhielten die Fans dabei von Trainer Klassen. Kapitän Simon Maurer beteuerte neben einem „reinen Gewissen“ bei seiner persönlichen Vorbereitung „zwischen den Jahren“ den aktuell besonderen und einheitlichen „Team-Spirit“ und hob den guten Zusammenhalt der Truppe hervor. Vorstandsvorsitzender Ingo Behrens berichtete aus dem operativen Bereich, Stefan Fleck über die Kaderplanung und Tim Schwarz von kommenden Plänen in seinem Einflussbereich als Geschäftsstellenleiter. Der Austausch war von beiden Seiten dabei stets verständnis-, respektvoll und informativ. Wie es sich bei einem Fantreffen gehört, durfte natürlich auch der Spass und die ein oder andere Anekdote nicht fehlen.

Auch die nächste Aufgabe, das Pokalspiel gegen TuS Koblenz am 25. Februar im heimischen Moselstadion , war natürlich ein Thema. Beim Derby hofft der Verein auf 4. bis 5.000 Zuschauer. „Wir sind wieder dran den verdammten Pokal zu holen“, stimmte Maurer auf das kommende Derby am Sonntag dem ein.

++ Hier der komplette Mitschnitt des „offiziellen Teils“ mit vielen Fragen und Antworten im Video ++

Premiere des 1. Ostkurvgeflüster war eine voller Erfolg

Im Anschluss an die ausführliche Fragerunde, in welcher auch zuvor online eingegangene Nachrichten berücksichtigt wurden, leitete der souverän und gekonnt durch den Abend führende Moderator des Abends, „Herm“, bei seiner Moderations-Premiere, den „gemütlichen Teil“ des Abends ein.

Nach einem großen Dankeschön für die Unterstützung aller Beteiligten wurde das Fantreffen schließlich in entspannter Atmosphäre, auch die geladenen Gäste verweilten noch in der Lokalität, bei weiteren Gesprächen und Kaltgetränken würdig ausklingen gelassen.

Alle Anwesenden waren sich einig, dass die Premiere des Fantreffens und die damit verbundene Möglichkeit des direkten Austauschs, ein sehr gelungenes Kommunikationsformat war, welches – da waren sich Fans und Gäste einig – gerne wiederholt werden darf. Die Möglichkeit bei den Entscheidungsträgern direkt und auf Augenhöhe nachzufragen, gibt es schließlich nicht alle Tage. Klasse, dass der Verein Eintracht Trier die Initiative der Fans würdigte und den Abend auf Organisation des „Ostkurvgeflüsters“ ermöglichte – denn eines vereinte schließlich alle an diesem Abend in der „Klause“: Der Wille und Wunsch nach erfolgreicher Weiterentwicklung des SV Eintracht Trier 05 – die der Traditionsverein mit seinen treuen Anhängern mehr als verdient hat.

++ Info: Ostkurvgeflüster – Was und Wer ist das eigentlich? ++

Aus der anfänglichen „Schnapsidee“ der Eintracht-Fans Hermann Reuter und Ralph Kirchner im Sommer 2022 – „Komm, ma machen jetzt en Video“ – entwickelte sich rasch ein regelmäßiges und bei den Zuschauern beliebtes Format in den Social-Media. Ehrlich, informativ und schonungslos direkt werden dabei neben dem Sportlichen auch aktuelle Themen rund um den SVE aus Fan-Sicht aufgegriffen, erklärt, kommentiert und besprochen. Das „Ostkurvgeflüster-Team“ vervollständigt Michael Fritzen, der seit Beginn der laufenden Saison mit dabei ist. „Mich“ kümmert sich dabei neben dem technischen Ablauf, Kamera und Mikro auch um den von den Lesern geschätzten Vorbericht zum jeweiligen Spiel – Statistiken, spannendes zum jeweiligen Städtchen (bei Auswärtsspielen) und eine gesunde Portion Humor inklusive! Zum festen Bestandteil eines Eintracht-Wochenendes gehört mittlerweile ein Vorbericht im Video (Herm und Ralla); ein Vorbericht in Wort und Schrift (Mich) sowie ein Video-Nachbericht zum Spieltag (Herm).

Inzwischen hat das Trio über 500 Follower in den Social-Media und ist erfolgreich auf den Kanälen Facebook, Instagram und YouTube vertreten. Ein sympathisches Kommunikations-Format unter dem Motto „Von Fans – Für Fans“. Der Name „Ostkurvgeflüster“ bezieht sich dabei auf den Stammplatz des Trios bei Heimspielen im altehrwürdigen Moselstadion – der Ostkurve.

(sz)