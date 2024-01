++ Hermeskeil: Gebäudebrand bei eisigen Temperaturen – Eisglätte und gefrorene Ausrüstung ++

HERMESKEIL. Zu einem Gebäudebrand kam es bei eisigen Temperaturen in der Nacht zum Sonntag in Hemeskeil, wie die Stützpunktfeuerwehr Hermeskeil in den sozialen Medien mitteilt.

Durch den schnellen, massiven Einsatz von mehreren Trupps im Innenangriff, Außenangriff und über die Drehleiter konnte eine weitere Ausbreitung auf den Gebäudekomplex verhindert werden.

Die eisigen Temperaturen sorgten für Eisglätte und gefrorene Ausrüstung.

Der Bauhof der Stadt Hermeskeil kam mit Streusalz zur Unterstützung.