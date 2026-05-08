Störche, Landschaften, Städte: Wo Webcams RLP fast in Echtzeit zeigen

Ob Storchennest in Freinsheim, Mainzer Marktplatz oder Nürburgring: Webcams bringen Rheinland-Pfalz ins Wohnzimmer. Was aktuell vor Ort passiert, kann (fast) live beobachtet werden.

KOBLENZ. Nicht nur Wal-Bergungsaktionen können – wie kürzlich an der Ostsee geschehen – über Streams im Internet live verfolgt werden. Webcams ermöglichen auch rund um die Uhr Einblicke an verschiedene Orte in Rheinland-Pfalz. Wer sich bequem von zu Hause aus im Land umsehen will, kann das mit Hilfe von Live-Streams oder regelmäßig aktualisierter Bilder aus Städten, Flusslandschaften und von Bergen tun.

Blick auf Jungstörche

Sie sind gerade erst geschlüpft: Eine Webcam zeigt rund um die Uhr zwei kleine Störche und ihre Eltern im Nest auf dem Dach der protestantischen Kirche in Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim). Florian Graus hat mit seiner Firma Graus Büro- und Sicherheitstechnik beim Erstbezug des Nestes 2022 hoch oben über der Stadt eine Kamera installiert, die 24 Stunden das Leben aus dem Storchennest zeigt.

Allein im März wurde die Ankunft der beiden Störche mehr als 23.000 Mal angeschaut, im April habe es mehr als 24.600 Zugriffe gegeben – die Zahlen dürften jetzt mit dem neuen «Familienleben» noch weiter in die Höhe schnellen.

Blick auf Mainz

In Mainz zeigen mehrere Webcams je nach Standort das Dachgeschoss des Erbacher Hofs, den Marktplatz oder den Rhein mit der städtischen Silhouette. So kann zum Beispiel mit wenigen Klicks gecheckt werden, ob der Wochenmarkt gerade stattfindet.

Die Kameras werden der Stadt und dem Bistum Mainz bereitgestellt. Technisch handelt es sich dabei nicht um klassische Dauer-Videostreams, sondern um Bilder, die in kurzen Abständen automatisch aktualisiert werden. So entsteht ein nahezu fortlaufender Eindruck der aktuellen Situation an zentralen Punkten der Stadt.

Blick auf den Nürburgring

Gleich mehrere Webcams bieten verschiedene 360-Grad-Perspektiven auf den Nürburgring. Was ist gerade auf der Nordschleife los? Gibt es ein Event auf der Grand-Prix-Strecke? Und was sieht man von der AMG Tribüne?

Auf diese Fragen liefern die Webcams mit regelmäßig aktualisierten Bildern Antworten. Gleichzeitig vermittelt der Betreiber über die Ansichten Informationen rund ums Thema Anfahrt, Sicherheit und Verpflegung.

Blick auf Koblenz

In Koblenz liefert eine Webcam der Bundesanstalt für Gewässerkunde einen Blick von der Festung Ehrenbreitstein über den Rhein in Richtung Deutsches Eck und Seilbahntrasse. Auch hier werden die Bilder in kurzen Intervallen erneuert, so dass sich die Szene nahezu in Echtzeit verfolgen lässt, ohne dass es sich um einen kontinuierlichen Videostream handelt.

Die Seilbahn Koblenz liefert ebenfalls von der Festung Ehrenbreitstein einen Schwenk über die Stadt. Hierbei handelt es sich tatsächlich um regelmäßig um Videos, auf denen Bewegungen der Schiffe oder auch der Seilbahn fließend zu erkennen sind.

Blick auf die Hängeseilbrücke Geierlay

Gibt es gerade einen großen Ansturm an der Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück oder kann man einen entspannten Spaziergang in luftiger Höhe wagen? Und wie ist das Wetter gerade vor Ort?

Das lässt sich mit einem Blick auf die Webcam des Besucherzentrums schnell klären. Hier erscheint jede Minute ein neues, aktuelles Bild.

Blick vom Kalmit im Pfälzerwald

Ganz ohne Wandern und Schwitzen kann virtuell auch die Aussicht vom Kalmitgipfel genossen werden. Auf dem 674 Meter hohen Berg betreibt die Gemeinde Maikammer eine Webcam, die einen Panoramablick über die weite Landschaft ermöglicht. Im Zeitraffer kann hier auch nachgeschaut werden, wie der Berg aus dem Morgennebel erwacht, wie Wolken vorbeiziehen und Schatten und Sonnenlicht über die Landschaften wandern.

Blick vom Schiff aufs Rheintal

Lust auf eine Schifffahrt, aber nicht bei dem Wetter? Die Webcam auf der RMS Goethe der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH nimmt Zuschauer mit auf eine Reise durchs Rheintal. Der Blick geht in Fahrtrichtung an den Flaggen am Bug des Schiffes vorbei. Auch hier lässt sich die Fahrt über das Archiv nachverfolgen.

Blick ins Freizeitbad Vallendar

Noch eine Runde Schwimmen oder ist kein Platz mehr auf der Liegewiese? Das Freizeitbad Vallendar gibt einen Einblick via Webcam. Jede Minute erscheint ein neues Bild. Schwimmbadbesucherinnen und -besucher müssen sich nach Angaben keine Sorgen um ihre Persönlichkeitsrechte machen: Diese werden demnach geschützt, indem Personen unkenntlich gemacht werden. (Quelle: dpa)