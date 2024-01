Überblick zum Busfahrerstreik in der Region: Diese Busse sind betroffen – Streikfahrpläne

Wie lokalo.de bereits berichtete, müssen sich Schülerinnen und Schüler sowie andere Kunden privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz am morgigen Montag auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Welche Busunternehmen in der Region betroffen sind.

In der Region sind unter anderem die Unternehmen DB Regio Bus Mitte, DB Regio Bus Rhein-Mosel, Moselbahn und Scherer Reisen von dem um 3 Uhr beginnenden Streik betroffen, wie der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) bekannt gab. Linienbusse die von den Stadtwerken in Trier bedient werden, sind von dem Streik nicht betroffen.

Um sich auf den entsprechenden Ausfall vorzubereiten, hat die VRT entsprechende Streikfahrpläne veröffentlicht.

– Streikfahrplan Vulkaneifel

– Streikfahrplan Östliche Vulkaneifel

– Streikfahrplan Moselbahn

Der VRT weist darauf hin, dass es auch bei anderen privaten Busunternehmen kurzfristig zu Arbeitsniederlegungen kommen kann. Vor einer geplanten Busfahrt sollten Sie sich also noch einmal informieren – beispielsweise in der VRT-App.