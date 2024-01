Verborgen in den Wäldern des Naturparks Südeifel – die Europäische Wildkatze

IRREL. Die Europäische Wildkatze (Felis silvestris) wanderte nach der letzten Eiszeit in Europa ein. Sie wurde seit Mitte des 18. Jahrhunderts in vielen Teilen Deutschlands ausgerottet. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts steht sie unter Schutz, es gilt eine ganzjährige Schonzeit.

Ihre Bestände konnten sich so in den letzten Jahrzehnten erholen, doch laut der roten Liste der Bundesrepublik Deutschland gilt sie noch immer als gefährdete Art. Die Wildkatze hat heute ein großes Verbreitungsgebiet in der Eifel, andere große Verbreitungsgebiete sind Hunsrück und Pfälzerwald. Im Naturpark Südeifel kommt die Europäische Wildkatze im Norden des Naturparks im Ourtal vor. Zu sehen ist sie aber nur selten, da sie sehr scheu und besonders in der Dämmerungszeit aktiv ist.

Wildkatzen besiedeln vor allem große zusammenhängende Waldgebiete, allerdings werden die Wälder heute oft durch Verkehrswege oder Flächennutzungen zerschnitten. Daher ist der Erhalt der Wildkatzenpopulationen weiterhin nicht gesichert, denn oft werden Wildkatzen von Autos überfahren.

Die Europäische Wildkatze ist nicht mit der Hauskatze verwandt. Zwar werden sie oft mit unseren Hauskatzen verwechselt, aber Wildkatzen sind keine wilden Hauskatzen. Wildkatzen durchstreiften unsere Wälder schon, als es noch gar keine Hauskatzen bei uns gab. Zudem haben sie eine andere genetische Herkunft als Hauskatzen, die von der Afrikanischen Falbkatze abstammen.

Wildkatzen sind deutlich größer und schwerer als Hauskatzen mit einer Körperlänge von insgesamt etwa 120 cm, einer Schwanzlänge zwischen 26 und 35 cm und einem Gewicht von bis zu acht Kilogramm. Ihre Beine sind dicker und ihre Schnauze breiter. Darüber hinaus ist ihr Fell länger und kaum gemustert. Auffallend sind ihre helle, fleischfarbene Nase und der stark buschige, geringelte Schwanz. Sie ernähren sich hauptsächlich von Mäusen. Im Winter, wenn sie die unter einer dichten Schneedecke versteckten Mäuse nicht erreichen, jagen sie auch Kaninche oder Vögel.

Über den Naturpark Südeifel:

Der Naturpark Südeifel ist ein Schutzgebiet mit einer Fläche von 432 Quadratkilometern in der Eifel, das sich wegen seiner landschaftlichen Vielfalt und dem damit verbundenen Artenreichtum der hier beheimateten Flora und Fauna für ein intensives Naturerleben besonders eignet. Er gehört zu den attraktivsten Landschaften Deutschlands, diese sind durch 16 Nationalparke, 18 Biosphärenreservate und 104 Naturparke geschützt. Natur ist dabei nicht nur Kulisse für touristische Aktivitäten, sondern Grundlage für einen großen Bereich des Tourismus. Denn diese als Nationale Naturlandschaften bezeichneten Schutzgebiete halten für touristische Gäste und Einheimische viele nachhaltige Möglichkeiten bereit, Natur zu erleben und sich in ihr zu erholen, ohne die Natur-Werte zu gefährden. (Quelle: Zweckverband Naturpark Südeifel ZV)