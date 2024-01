++ Wetter in der Region: Weiterhin frostig mit viel Sonnenschein – nachts bis minus zwölf Grad ++

MAINZ. In Rheinland-Pfalz und im Saarland können die Menschen sich in den kommenden Tagen auf frostige Temperaturen und viel Sonnenschein einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, scheint am Dienstag vielerorts die Sonne bei Höchstwerten von minus vier bis ein Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wird es bei minus sechs bis minus zwölf Grad frostig. Im Laufe des Mittwochs klettern die Temperaturen laut Experten nur vereinzelt knapp über den Gefrierpunkt. Dazu ist es teils bewölkt. In der folgenden Nacht wird es minus drei bis minus acht Grad kalt.

Am Freitag steigen die Temperaturen laut DWD auf bis zu zwei Grad an. Dazu wird es größtenteils bewölkt. (Quelle: dpa)