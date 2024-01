++ Luxemburg: Eliza Buckland-Anderson (85) vermisst – auf medizinische Hilfe angewiesen ++

JUNGLINSTER. Die 85-jährige Eliza Annie Buckland-Anderson wurde zuletzt am Montag, den 8.1.2024, gegen 18.00 Uhr, im Raum Junglinster gesehen und wird seitdem vermisst.

Die Frau ist von schmaler Statur, zirka 1,60 Meter groß, hat kurze graue Haare und trägt eine rote Brille. Dieselbe spricht überwiegend Englisch.

Die vermisste Person ist auf medizinische Hilfe angewiesen.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an die Polizeidienststelle Museldall per Telefon: (+352) 244 70 1000 oder per E-Mail: Police.MUSELDALL@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)