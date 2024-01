Brutaler Angriff: 24-Jähriger schlägt auf Ex-Freundin ein und sticht mit Küchenmesser zu

LUDWIGSHAFEN. Ein junger Mann hat am Neujahrsmorgen in Ludwigshafen seine Ex-Freundin geschlagen und mit einem Messer leicht verletzt. Die 34-Jährige sei ambulant in einem Rettungswagen versorgt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Nach den bisherigen Ermittlungen war er bei der Frau zu Hause erschienen und hatte auf diese eingeschlagen, als sie die Tür öffnete. Dann soll er aus ihrer Küche ein Messer genommen und in ihre Richtung gestochen haben, dabei erlitt sie eine Verletzung an der Hand. Nach der Tat flüchtete der 24-Jährige. (Quelle: dpa)