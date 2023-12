Trier: Lautes Hupen statt Heulton – Neuer Warnton bei DB-Regio Kürenz

TRIER. Die Brandmeldeanlage des DB-Regio Werks am Grüneberg in Trier-Kürenz wird ab sofort mit einem Alarmsignal warnen, das sich deutlich vom Warnton der städtischen Sirenen in Trier unterscheidet.

Das ist das Ergebnis von Gesprächen zwischen der Trierer Feuerwehr und DB-Regio. Jörg Raskopp, verantwortlich für den Vorbeugenden Brandschutz bei der Feuerwehr Trier, löste im Rahmen einer Überprüfung der Brandmeldeanlage des DB-Regio Werkes erstmals den neuen Warnton aus.

Während im Alarmfall von städtischen Sirenen ein einminütiger an- und abschwellender Heulton zu hören ist, warnt das Werk der DB-Regio ab sofort mit einem lauten Hupen, der Ton ertönt mehrmals hintereinander, wenn im Werk die so genannte Brandmeldeanlage auslöst.

Bisher hatte das DB Regio-Werk mit dem gleichen Ton gewarnt, wie die städtischen Sirenen. Dies hatte mehrfach bei Fehlalarmen in dem Werk der Bahn zur Verwirrung in Kürenz und anderen Stadtteilen geführt.

Die Feuerwehr Trier baut derzeit in Trier ein Sirenennetz auf, mit dem bei akuter Gefahr die Bevölkerung gewarnt wird. Dazu ist es wichtig, dass der Sirenenton unverwechselbar ist und die Triererinnen und Trier die Bedeutung der Warnsignale kennen und wissen, wie sie sich verhalten sollen. Weitere Informationen zur Warnung durch Sirenen in der Stadt Trier sowie Verhaltenstipps mit mehrsprachigen Informationsmaterialien zum Herunterladen und Hörbeispiele im Internet unter: www.trier.de/warnung.