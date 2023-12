Pionierin in Mariahof: Triererin Ilse Eberhard feiert 100. Geburtstag

TRIER. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Jürgen Plunien, Ortsvorsteher von Mariahof, überbrachten in Trier Ilse Eberhard aus Mariahof zu ihrem 100. Geburtstag am vergangenen Sonntag die allerbesten Glückwünsche.

Geboren im Jahr 1923 in Wintrich an der Mosel, wohnte sie mit ihrem Mann ab 1953 in der Fleischstraße in Trier, bevor die Familie Anfang der 1960er-Jahre als eine der ersten in das damalige Neubaugebiet auf Mariahof zog.

Die rüstige Seniorin nimmt mit ihrer Familie noch gerne an vielen Veranstaltungen teil. Jeden Freitag besucht sie zudem das Gedächtnistraining der Caritas auf Mariahof, wo sie seit Jahren ein gern gesehener Gast ist.

Zu ihrem 100. Geburtstag gratulierten Ilse Eberhard ihre zwei Kinder, ihre Enkelin sowie fünf Neffen und eine Nichte.