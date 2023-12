Online mit 100 Jahren: Klara Tschickardt aus Trier-Nord feiert Geburtstag

TRIER. Dass man mit 100 Jahren noch Smartphone und Tablet nutzt und sogar in sozialen Medien aktiv ist, macht Klara Tschickardt aus Trier vor.

Ihre Tochter Beate Weirich erzählt: „Sie ist vom Kopf her noch topfit, ist auf Facebook und Instagram, kommentiert das Fußballgeschehen und wenn ich einmal nicht mehr weiß, wie viel Wasser an die Dampfnudeln kommt, rufe ich meine Mutter an. Sie hat noch sämtliche Rezepte im Kopf.“

Am 11. Dezember feierte Klara Tschickardt ihren 100. Geburtstag – mit einer Feier im Kreise ihrer Familie in ihrem Haus in der Zurmaiener Straße, das direkt neben der Zimmerei liegt, die sie und ihr Mann 1949 gründeten. Von Anfang an war sie im Büro für alles Administrative zuständig – zusätzlich zum Haushalt, wie Tochter Beate betont: „Jeden Nachmittag gab es für uns sieben Kinder ein komplettes Essen, mit Vor-, Haupt- und Nachspeise.“ Harte Arbeit kannte Klara Tschickardt bereits aus ihrer Kindheit: Als ältestes von neun Kindern zog sie auch ihre acht Geschwister mit groß.

Einen Schicksalsschlag hatte sie mit 56 Jahren zu verkraften, als ihr Mann Erich starb. „Meine Mutter und mein Vater hatten eine sehr enge Beziehung“, erinnert sich Tochter Beate. Ihr starker lebensbejahender Wille brachte sie aber auch aus diesem Tief heraus.

Nachdem sie mit 72 Jahren in Rente ging, entdeckte sie das Reisen für sich: Teheran, Singapur und Kuala Lumpur sind nur einige der exotischen Ziele, die sie bereiste, um dort ihren Sohn Andreas zu besuchen, der aufgrund seines Jobs viel im Ausland unterwegs war. Auch fuhr sie jedes Jahr einmal in Kur, machte Konzertreisen und hatte ein Abo im Trierer Theater. Das geht so heute nicht mehr – das Gehen ist beschwerlich geworden. Aber wie fit sie geistig ist, beweist sie täglich beim Lösen von Kreuzworträtseln. Viel bedeutet Klara Tschickardt, dass die Zimmerei noch immer in Familienhand ist – geführt wird sie von Enkel Jan.