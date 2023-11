Hochwasservorhersagedienst: Steigende Pegel in Trier – Fluttore geschlossen – Wege gesperrt

TRIER. Der Hochwasservorhersagedienst Rheinland-Pfalz sagt aktuell für die Mosel in Trier einen Wasserstand bis zum Samstag zwischen 650 bis 670 cm voraus. Ab Samstagnachmittag sei ein weiterer Anstieg auch über 700 cm möglich, wobei der Vorhersagedienst darauf hinweist, dass diese Prognosen noch unsicher sind. Ein weiterer Anstieg des Wasserstands über 800 cm sei sehr unwahrscheinlich.

Der derzeitige Pegelstand ist Ursache dafür, dass erste ufernahe Wege, Radwege und Straßen im Stadtgebiet gesperrt wurden und auch zum Teil bereits unter Wasser stehen. Wegen des derzeitigen Pegelstandes an der Mosel haben in Pfalzel die Stadtwerke Trier im Auftrag der Stadt Trier bereits die ersten mobilen Hochwasserschutzelemente aufgebaut.

Dort ist auch bereits das Fluttor 6 zwischen der Bastion und dem Spielesplatz geschlossen. Mit Blick auf die aktuellen Pegelprognosen rechnet das zuständige Amt Stadtraum damit, dass am Wochenende möglicherweise weitere Hochwasserschutzelemente aufgebaut werden müssen und weitere Fluttore am Spielesplatz in Pfalzel geschlossen werden.

Die Stadt Trier bittet alle Bürgerinnen und Bürger, Sperrungen und Absperrungen zu beachten und sich regelmäßig über die Lage zu informieren, zum Beispiel unter hochwasser.rlp.de oder unter www.trier.de/hochwasser. (Quelle: Stadt Trier)