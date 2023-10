1:29 verloren: Hohe Pokal-Niederlage für die Eifel-Mosel Bären gegen EG Diez-Limburg

BITBURG. Auch beim zweiten Spiel der Bären im RLP-Pokal gab es für das Team aus Bitburg eine deutliche Niederlage. Die Gäste aus Diez-Limburg wurden ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht.

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Von Beginn an zeigten die Rockets ihre spielerische und läuferische Überlegenheit. Nach dem 1. Drittel stand es somit 0:10 aus Sicht der Bären. Auch im Mitteldrittel änderte sich an der Dominanz der Gäste nichts. Beim Stand von 0:16 belohnten sich die Bären für ihren Einsatz und Kampf mit dem 1:16-Ehrentor. Bastian Arend traf auf Zuspiel von Lukas Golumbeck. Bis zum Ende des Mitteldrittels fielen weitere vier Tore für die Gäste. Somit startete das letzte Drittel mit einem 1:20. Im letzten Drittel trafen ausschließlich die Gäste aus Diez-Limburg, sodass am Ende ein 1:29 auf der Anzeigentafel stand.

Wie auch schon beim Spiel in Neuwied wussten beide Seiten am Ende dieses Ergebnis richtig zu bewerten. Die Gäste aus Diez-Limburg sind aktuell Tabellenführer in der BeNe-League (1. Liga Belgien/Niederlande). Die Qualität und der Leistungsunterschied zwischen den Bären und den anderen Teams in dieser Größenordnung sind hoch. Die Gäste spielten routiniert und souverän ihr Spiel durch. Dennoch stellten sich die Bären auch dieser Herausforderung und spielten bis zum Ende fair und aufopferungsvoll. Lohn für diese Einstellung war der Ehrentreffer durch Bastian Arend.

Als Indiz für den Willen und die Bereitschaft der Bären stand eine Aktion des Ersatzgoalies Erik Shigar im letzten Drittel. Zunächst in einer Abwehraktion verletzt vom Eis gehend, kehrte er wenige Minuten später wieder aufs Eis zurück und stand bis Spielende seinen Mann im Gehäuse der Bären. Dies hätte bei einem solchen Spielstand in dieser Form nicht jeder gemacht.

Kompliment an beide Teams für den Umgang mit- und untereinander. Ähnliches gilt auch für die Zuschauer, unter denen auch viele mitgereiste Fans aus Diez-Limburg waren. Gemeinsam verabschiedete man beide Teams, insbesondere die Bären, mit viel Applaus. Die Bären wünschen den Gästen aus Diez-Limburg weiterhin viel Erfolg bei den folgenden Spielen.

Tore: Limburg-Diez: Philipp Lapkov (7), Fortin Hunter (5), Nils Wegner u. Artjom Piskowazkow (je 3), Paul König, John McLean u. Artur Karpenko (je 2), Marcel Kurth, Dominik Gutjahr, Niko Lehtonen, David Lademann, Marek Krocker (je 1)

Tor: Bitburg: Bastian Arend (Quelle: Eifel-Mosel Bären Bitburg)