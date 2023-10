SPD Rheinland-Pfalz nominiert Daniel Stich als Spitzenkandidat für Europawahl

MAINZ. Der Landesvorstand der SPD Rheinland-Pfalz hat am Freitag, 20. Oktober 2023, Daniel Stich einstimmig als Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen SPD für die Europawahl am 9. Juni 2024 nominiert.

Der 47-Jährige arbeitet aktuell als Ministerialdirektor beim Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit und war zuvor unter anderem Landesgeschäftsführer und Generalsekretär des SPD-Landesverbands Rheinland-Pfalz, deren Schatzmeister er aktuell ist.

Die Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten der SPD Rheinland-Pfalz für die SPD-Bundesliste findet auf der Landesvertreter:innenversammlung am 4. November statt. Als nationale Spitzenkandidatin der SPD wurde zuvor bereits Katarina Barley – ebenfalls Mitglied der SPD Rheinland-Pfalz – vorgeschlagen.

Zu seiner Nominierung äußert sich Daniel Stich wie folgt:

„Die Nominierung für die Spitzenkandidatur zum EU-Parlament ist für mich eine Herzensangelegenheit. Wir haben als SPD Rheinland-Pfalz eine große Europa-Tradition. Diese fortzuführen ist eine Verantwortung, der ich mich zutiefst verpflichtet fühle – als Kandidat, der den ganzen Landesverband vertritt. Ich will, dass wir in Europa nicht in nationale Muster zurückfallen, sondern gemeinsam die Herausforderungen der Zeit angehen. Dekarbonisierung, Digitalisierung, neue Arbeitstechnologien, die Wasserstoffwirtschaft – wir in Rheinland-Pfalz wollen mit sozialdemokratischem Ansatz Gewinner dieser Transformation sein. Für diese Aufgabe brauchen wir die EU als starken Partner. Ich will dafür sorgen, dass diese Partnerschaft gelingt. Dass mich der Landesverband einstimmig nominiert hat, macht mich stolz und ich freue mich auf einen leidenschaftlichen Wahlkampf im kommenden Jahr.“

Der Vorsitzende der SPD Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, kommentiert die Nominierung wie folgt: „Ich bin überzeugt, dass Daniel der richtige Spitzenkandidat für uns ist. Er ist ein überzeugter Sozialdemokrat und ein überzeugter Europäer. Persönlich habe ich lange Zeit mit ihm als Generalsekretär zusammengearbeitet. Mit seinen Erfahrungen in der Partei und in den Ministerien in Rheinland-Pfalz kennt er unser Land und wird es auf europäischer Ebene gut vertreten. Wir sind uns sicher: Mit Katarina Barley als nationaler SPD-Spitzenkandidatin und Daniel als Spitzenkandidat der SPD Rheinland-Pfalz haben wir sehr gutes Spitzenpersonal zusammengestellt, mit dem wir einen engagierten und erfolgreichen Europawahlkampf führen werden.“