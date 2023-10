Einbruch in Kfz-Werkstatt: Diebe auf frischer Tat ertappt – zwei Polizisten verletzt

SAARBRÜCKEN-DUWEILER. Am Donnerstag, 19.10.2023, teilte ein Zeuge gegen 4.45 Uhr über Notruf mit, dass offenbar ein Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in der Sulzbachtalstraße in Dudweiler im Gange sei. Der Zeuge habe das Zerbersten von Glas gehört und den Schein von zwei Taschenlampen gesehen.

Das Einbruchsobjekt wurde von mehreren Streifenfahrzeugen der Polizei Saarbrücken-Stadt aufgesucht. Dort konnten im Objekt die beiden männlichen Einbrecher im Alter von 25 und 35 Jahren in einem Versteck vorläufig festgenommen werden.

Bei ihrer Festnahme leisteten beide Tatverdächtigen erheblichen Widerstand, so dass eine 30-jährige Polizeibeamtin und ein 36-jähriger Beamter durch einen Tritt ins Gesicht verletzt wurden. Gegen die beiden Tatverdächtigen, die in der Vergangenheit bereits erheblich straffällig wurden, wird am heutigen Tag durch den Kriminaldienst Antrag auf den Erlass eines U-Haftbefehls gestellt. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt