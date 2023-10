Region: Berufsschulen erhalten Elektrofahrzeuge – Tesla unterstützt die regionale Kfz-Ausbildung

PRÜM. Die Kfz-Mechatroniker-Azubis der Region können sich freuen: Sie haben jetzt an den Berufsschulstandorten Prüm und Gerolstein jeweils ein fabrikneues Tesla-Modell zur Verfügung. Möglich gemacht hat dies Horst Niederprüm, Lehrlingswart der Kfz-Innung Daun-Prüm.

Er hatte Kontakt aufgenommen zur Tesla Automation GmbH in Prüm und den dringenden Bedarf beim Thema E-Mobilität der Kfz-Lehrlinge vorgebracht. “Es ist für die Ausbildung im Kfz-Handwerk heute ein Muss, auch die E-Mobilität von der Pike auf zu vermitteln“, so Lehrlingswart Niederprüm. “Elektrofahrzeuge und Elektrohybride werden teils mit sehr hohen elektrischen Spannungen betrieben. Mechatroniker, die an sogenannten Hochvolt-Fahrzeugen arbeiten, müssen speziell geschult sein.”

Kurz nach der Anfrage konnte die Tesla Automation GmbH bereits die Zusage für zwei Tesla Model Y geben, welche durch die Tesla Manufacturing Brandenburg SE zur Verfügung gestellt wurden. Ende September erfolgte die Übergabe an die Berufsschulen Prüm und Gerolstein am Tesla Automation Standort in Prüm. Zuvor erfolgte noch eine technische Unterweisung an die Verantwortlichen von Innung und Berufsschulen durch drei eigens angereiste Tesla-Spezialisten aus dem Werk in Berlin-Grünheide und eine Betriebsführung.

“Diese Förderung durch Tesla ist eine besondere Wertschätzung der Kfz-Ausbildung und zu unserer Region“, betonen die Vertreter von Innung und Schulen unisono. “Vielen Dank für diese Unterstützung.” Die beiden Fahrzeuge haben einen Wert von rund 100.000 Euro. (Quelle: Kreishandwerkerschaft MEHR)