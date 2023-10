Bernkastel-Kues: Fahrraddiebe legen erneut Feuer auf dem Forumsplatz

BERNKASTEL-KUES. Am gestrigen Freitag haben gegen 21.40 Uhr erneut zwei Personen ein Feuer auf dem Forumsplatz in Bernkastel-Kues am dortigen Fahrradständer gelegt.

Bereits am 26.9.2023 wurden zwei männliche Personen von einer Zeugin dabei beobachtet, wie diese auf dem Forumsplatz einen Brand gelegt hatten. Vermutlich sollte das Feuer das Schloss eines Mountainbikes lösen, um das Fahrrad anschließend zu entwenden. Genau dieses Mountainbike wurde nun am besagten Abend erneut angegangen. Die Diebe wurden allerdings schon wieder in ihrem Vorhaben gestört und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei Bernkastel-Kues bittet um Zeugenhinweise. Der geschädigte Eigentümer des Mountain-Bikes sollte sich ebenfalls mit der Polizei Bernkastel-Kues in Verbindung setzen (Telefon: 06531/95270). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)