Fahrerflucht in Trier: Transporterfahrer verletzt Radfahrerin – über Fahrrad und Tasche gefahren

TRIER. Am gestrigen Donnerstag ereignete sich gegen 7.30 Uhr in der Theodor-Heuss-Allee ein Verkehrsunfall, der in der Folge für Aufsehen sorgte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wahrte der 73-jährige Fahrer eines Transporters beim Überholen einer Radfahrerin keinen ausreichenden Sicherheitsabstand, sodass er mit dem Außenspiegel den Arm der Überholten touchierte.

Die 45-Jährige wurde dadurch vom Sattel gestoßen, konnte allerdings einen Sturz noch in letzter Sekunde verhindern. Sie zog sich eine leichte Verletzung am linken Arm zu. Der Transporter setzte daraufhin unbeirrt seine Fahrt fort und musste kurz später verkehrsbedingt anhalten. Die Radfahrerin fuhr dem Wagen hinterher, legte das Rad und ihre Tasche schräg vor dem Wagen ab und stellte den Fahrer zur Rede. Dieser zeigte sich jedoch davon unbeeindruckt und fuhr mit seinem Transporter über das Rad und die Tasche, wodurch Sachschaden entstand. Seine Fahrt setzte er schließlich in Richtung Nordallee fort.

Durch Zeugen konnte das Kennzeichens des Transporters abgelesen und der verantwortliche Fahrer schnell ermittelt werden. In einem ersten Schritt wurde sein Führerschein mit Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Es wurden Strafverfahren wegen Unfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung und vorsätzlicher Sachbeschädigung gegen ihn eingeleitet.

Zur lückenlosen Aufklärung der Tat bittet die Polizeiinspektion Trier Zeugen des Geschehens, die sich vor Ort noch nicht zu erkennen gegeben haben, sich mit der Wache unter 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)