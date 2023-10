Rheinland-Pfalz: Nach Drohmail zwei Schulen geräumt – 300 Schülerinnen und Schüler betroffen

MAINZ. Nach einer Drohmail sind am Freitagmorgen zwei Schulen in Mainz geräumt worden. Die Mail sei zuvor bei der Astrid-Lindgren-Schule eingegangen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten das Gelände daraufhin nach verdächtigen Gegenständen. Auch die benachbarte Dr. Martin-Luther-King-Schule sei vorsichtshalber geräumt worden, die knapp 300 Schülerinnen und Schüler wurden vor den Gebäuden von Lehrkräften betreut und der Schulbetrieb für den Freitag eingestellt.

Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Mail. Neben strafrechtlichen Konsequenzen kämen auf den Verfasser oder die Verfasserin auch Schadenersatzforderungen zu, zudem müsse er oder sie möglicherweise auch für die Kosten des Einsatzes aufkommen.