Sind die süß – Veterinäramt Trier-Saarburg sucht einen guten Platz für acht Minischweine

TRIER. Das Veterinäramt Trier-Saarburg sucht einen guten Platz für acht Minipigs. Zwei Schwestern (ca. ein halbes Jahr alt), ein Eber (ein bis zwei Jahre alt) und fünf Ferkel brauchen ein neues Zuhause.

Laut Veterinäramt, kann man davon ausgehen, dass die Schweine relativ klein bleiben. Sie wiegen aktuell zwischen 10 und 25 Kilogramm. Die Ferkel sind mittlerweile alt genug, um von ihren Müttern getrennt, eigene Wege zu gehen. Der Eber ist kastriert.

Menschen, die Interesse haben, die Tiere bei sich aufzunehmen, können gerne Kontakt mit Dr. Christophe Matthis vom Veterinäramt per Telefon unter (0651) 715-538 oder per E-Mail an veterinaeramt@trier-saarburg.de aufnehmen.