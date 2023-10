Dramatische Szenen: Mann versucht, Ex-Partnerin zu fesseln und zündet Haus mit Benzin an

WADERN. Am Mittwochabend, 4.10.2023, erhielt das Landespolizeipräsidium Saarland gegen 23.00 Uhr zunächst die Mitteilung über eine häusliche Gewalt im Waderner Ortsteil Wadrill. Noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle ging eine erneute Mitteilung ein, wonach ein 55-jähriger Mann zwischenzeitlich das Haus seiner früheren Lebensgefährtin in Brand gesetzt habe.

Der Mann konnte kurze Zeit später durch Einsatzkräfte festgenommen werden. Er sitzt nun in der JVA Saarbrücken ein.

Nach derzeitigem Ermittlungstand des Dezernats für Straftaten gegen das Leben hatte sich die 35-jährige Geschädigte vor kurzem von ihrem 55-jährigen Lebensgefährten getrennt. Dieser sollte in Abwesenheit der Frau an dem Tag noch seine persönlichen Gegenstände aus dem Haus abholen. Stattdessen wartete der Mann im Keller des Hauses und lauerte auf die Rückkehr seiner Ex-Partnerin.

Die beiden gerieten hierüber in Streit. Im weiteren Verlauf hielt der Mann die 35-Jährige zunächst fest, versuchte sie zu fesseln und hinderte sie daran das Haus zu verlassen. Durch heftige Gegenwehr gelang es der Frau sich teils zu befreien und nach Hilfe zu rufen. Nachbarn hörten die Schreie und halfen der Frau aus dem Gebäude zu entkommen. Hieraufhin vergoss der im Haus verbliebene 55-Jährige großflächig Benzin und steckte das Haus in Brand, bevor er zunächst unbemerkt mit seinem in Tatortnähe abgestellten Fahrzeug von der Tatörtlichkeit entkam.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entdeckten Einsatzkräfte den Mann kurz nach Mitternacht im Bereich Wadern-Buweiler in seinem Auto und nahmen ihn fest. Er stand zu diesem Zeitpunkt merklich unter alkoholischer Beeinflussung. Er wurde zwecks weiterer strafprozessualer Maßnahmen zur Polizeiinspektion Nordsaarland verbracht.

Das Gebäude wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

Der 55-Jährige wurde am gestrigen Tag dem Haftrichter des Amtsgerichts Saarbrücken vorgeführt. Nach Verkündung des Haftbefehls wurde der Mann in die JVA Saarbrücken verbracht. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)