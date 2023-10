Kultur gemeinsam erleben: Über 1900 Schüler bei Trierer Kulturwandertagen

TRIER. Die Kulturwandertage sind ein Projekt des städtischen Amts für Stadtkultur und Denkmalschutz und fördern das gemeinsame Erleben kultureller Angebote sowie das künstlerische Schaffen von Kindern und Jugendlichen in Trier. Die Teilnahme ist für alle Schülerinnen und Schüler kostenfrei – möglich ist dies durch Förderungen der Nikolaus-Koch-Stiftung, der Schulstiftung der Sparkasse Trier und der Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz.

Kulturdezernent Markus Nöhl freut sich: „Unsere Kultureinrichtungen öffnen ihre Türen für die Schülerinnen und Schüler. Und der Andrang ist groß. Die hohe Teilnehmerzahl zeigt, wie wichtig Formate wie die Kulturwandertage sind. Das stärkt die kulturelle Bildung und Teilhabe in unserer Stadt. Ich freue mich sehr, dass unser Angebot so beliebt ist und wünsche den jungen Menschen inspirierende Erlebnisse in unseren Kulturhäusern.“

Besonders stark nachgefragt sind in diesem Jahr die Angebote des Theaters und der Tuchfabrik, bei denen sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen einiges los ist. Auch die Führungen des Stadtmuseum Simeonstift und der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) erfreuen sich wieder großer Beliebtheit.

Folgende Kultureinrichtungen beteiligen sich an den diesjährigen Aktionstagen: Bildungs- und Medienzentrum mit Stadtbücherei, Volkshochschule, und Musikschule, Dom-Information, Europäische Kunstakademie, Jugendkunstschule Le Filou, Karl-Marx-Haus, Lokale Agenda 21, Museum am Dom, Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek, Stadtmuseum Simeonstift, SWT-Arena, Theater, Trier Tourismus und Marketing GmbH, Tuchfabrik sowie das Zentrum der Antike mit Rheinischem Landesmuseum und Römerbauten. (Quelle: Stadt Trier)