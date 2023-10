Migration in RLP: Starker Anstieg – So viele Menschen kommen jeden Tag

MAINZ. Wie der SWR berichtet, nahm Rheinland-Pfalz nach Angaben des Integrationsministeriums im August dieses Jahres durchschnittlich 51 Asylbewerber pro Tag auf, im September waren es 62. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als es 26 menschen pro Tag im August und 47 im September waren.

Die Aufnahmeeinrichtungen (Afa) des Landes sind derzeit zu 93 Prozent ausgelastet. Laut rheinland-pfälzischem Gemeinde- und Städtebund sind auch die Kapazitäten der Kommunen weitgehend ausgeschöpft.

Wie von berichtet, muss die Stadtverwaltung Trier kurzfristig, aufgrund der weiterhin hohen Zugangszahlen bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, junge Leute in der Turnhalle in der Geschwister-Scholl-Schule in Trier-Nord unterbringen.

Minderjährige Geflüchtete dürfen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht zusammen mit Erwachsenen versorgt werden. Die Unterbringung in einer Halle ist eine provisorische Lösung, die möglichst schnell wieder rückgängig gemacht werden soll. Die Jugendlichen sollen in der Halle altersgemäß mit Unterstützung eines freien Trägers betreut werden.

Die Stadt Trier betreut eine höhere Zahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, weil das Jugendamt als Schwerpunktjugendamt die Erstversorgung auch für andere Kommunen übernimmt. Zu einer höheren Zahl an Betreuten trägt auch der Standort der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier bei.

Gemäß SWR-Bericht wurden im laufenden Jahr bis zum 1.10. in Rheinland-Pfalz 10.551 Asylanträge gestellt, im gesamten vergangenen Jahr waren es 11.585. Nicht berücksichtigt sind dabei Flüchtlinge aus der Ukraine, da diese über die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie einreisen und kaum in den Erstaufnahmeeinrichtungen unterkommen. Im laufenden Jahr sind bisher Syrien, Afghanistan, die Türkei, Pakistan und Ägypten die Hauptherkunftsländer. (Quelle: SWR)