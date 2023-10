Minderjährige Geflüchtete: Stadt Trier muss kurzfristig Turnhalle in Trier-Nord herrichten

TRIER. Wie Stadt Trier mitteilt, muss die Stadtverwaltung kurzfristig, aufgrund der weiterhin hohen Zugangszahlen bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, kurzfristig junge Leute in der Turnhalle in der Geschwister-Scholl-Schule in Trier-Nord unterbringen.

Minderjährige Geflüchtete dürfen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht zusammen mit Erwachsenen versorgt werden. Die Unterbringung in einer Halle ist nur eine provisorische Lösung, die möglichst schnell wieder rückgängig gemacht werden soll.

Die Jugendlichen sollen in der Halle altersgemäß mit Unterstützung eines freien Trägers betreut werden. Schul- und Vereinssport kann deshalb dort in dieser Woche zunächst nicht stattfinden. Das Amt für Schulen und Sport wird mit den Betroffenen Kontakt aufnehmen und versuchen, Ausweichlösungen zu finden.

Die Stadt Trier betreut eine höhere Zahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, weil das Jugendamt als Schwerpunktjugendamt die Erstversorgung auch für andere Kommunen übernimmt. Zu einer höheren Zahl an Betreuten trägt auch der Standort der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier bei.