Bewerberinnen um Amt der Deutschen Weinkönigin bereiten sich vor

NEUSTADT/WEINSTRAẞE. Bei einem Treffen in der Pfalz haben sich die zwölf Bewerberinnen um die Krone der 75. Deutschen Weinkönigin auf ihre Teilnahme vorbereitet.

Einen Tag vor Beginn des Wettbewerbs posierten die Kandidatinnen am Freitag in Neustadt an der Weinstraße für Medien und probten anschließend ihren Bühnenauftritt.

Die zwölf Frauen sind oder waren Weinkönigin oder Weinprinzessin eines deutschen Anbaugebiets. Sie treten an diesem Samstag (16.00 Uhr) in Neustadt zu einer Vorentscheidung an. Einer 70-köpfigen Jury müssen sie unter anderem Fragen rund um den Wein und den Umgang damit beantworten. Fünf der jungen Frauen qualifizieren sich für das Finale am 29. September in Neustadt.

In diesem Jahr bewerben sich Lea Baßler (Pfalz), Eva Brockmann, (Franken), Katja Föhr (Rheingau), Carolin Golter (Württemberg), Jessica Himmelsbach (Baden), Merle Kurth (Ahr), Romy Richter (Saale-Unstrut), Sarah Röhl (Mosel), Sarah Schneider (Rheinhessen), Sabrina Schreiber (Sachsen), Verena Schwager (Mittelrhein) und Christina Schwarz (Nahe) um die Krone.

Das Anbaugebiet Hessische Bergstraße entsendet in diesem Jahr keine Bewerberin, da die im zweiten Jahr amtierende Gebietsweinkönigin bereits 2022 an der Wahl teilgenommen hat.

Die Deutsche Weinkönigin wirbt seit 1949 für die Branche. Im Namen der Rebe nimmt die wichtigste Botschafterin der Branche innerhalb eines Jahres zahlreiche Termine auch im Ausland wahr. Derzeit amtiert Katrin Lang aus dem Weinanbaugebiet Baden in Baden-Württemberg. Deutschland hat 13 Wein-Anbaugebiete.