Schrecklicher Unfall auf A1 in Luxemburg: Ein Toter und eine Schwerverletzte – Strecke gesperrt

SANDWEILER. Zwischen dem Gaspericher Kreuz und Sandweiler/Hamm auf der Autobahn A1 kam es gegen 10.00 Uhr heute morgen zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Toten und mehreren Verletzten, davon ein Schwerverletzter.

Ein LKW, der in Richtung Luxemburg unterwegs war, hatte mit seinem Kipper, der ersten Informationen nach während der Fahrt unerwartet ausgefahren ist, die über der Autobahn ragende Anzeigetafelkonstruktion mitgerissen. Diese fiel auf der Gegenfahrbahn in Richtung Trier auf einen PKW. Aus diesem PKW konnte der Fahrer nur noch tot geborgen werden. Die Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Zwei Personen in einem Minibus, welche in Richtung Trier unterwegs waren, und der Fahrer sowie der Beifahrer aus dem verunfallten LKW kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Autobahn ist auf dem gesamten Unfallstreckenabschnitt bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt und eine Umleitung wurde eingerichtet.

Der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei wurde von der Staatsanwaltschaft mit den Unfallerhebungen vor Ort betraut. (Quelle: Police Grand-Ducale)