Hunsrück: Fensterscheiben eingeschlagen – Rabiater Einbrecher klaut hohe Geldsumme aus Autohaus

RHAUNEN/BIRKENFELD. Ein bislang unbekannter Täter drang am Montag, den 18.09.2023 gegen 00.50 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Autohaus in der Straße “Am Wartenberg” ein.

Der Täter entwendete hierbei einen höheren Geldbetrag. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.