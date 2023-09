Nachbarschaftsstreit eskaliert mit Messer und Eisenstange – Das geschah wirklich in Trier-Feyen

TRIER. Im Rahmen einer nachbarschaftlichen Auseinandersetzung am gestrigen Abend, 5. September 2023, gegen 18:40 Uhr, verletzte ein Mann seine Nachbarin schwer.

Wie die Polizei mitteilt, geriet die 57-jährige mit ihrem Nachbarn in Streit, als sie seine Wohnung aufsuchte und sich über ruhestörenden Lärm beschweren wollte. Sie führte dabei ein Messer mit sich. Im Rahmen dieser Streitigkeiten griff der 25-Jährige die Geschädigte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit einer Eisenstange an, wodurch diese eine Treppe hinunterstürzte und am Fuße dieser schwer verletzt liegen blieb.

Im Anschluss an eine ärztliche Versorgung vor Ort wurde die Verletzte in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum Geschehensablauf hat die Kriminalpolizei Trier übernommen. Diese dauern zurzeit noch an.

Der Beschuldigte konnte festgenommen werden und soll am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

(Quelle: Polizei)