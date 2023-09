Paralympics-Goldmedaillen-Gewinnerin Sylvana van Hees verstärkt die Dolphins Trier

TRIER. Die Dolphins Trier verpflichten Sylvana van Hees. Die niederländische 1,5 Punkte-Spielerin gehört ab sofort zum Kader von Dolphins-Coach Dirk Paßiwan. Sylvana van Hees wird die Dolphins im Lowpointerbereich verstärken und soll den Abgang von Annabel Breuer kompensieren.

Für die 30-jährige ist Trier die erste Station im Ausland und sie möchte mit dem Wechsel als Spielerin den nächsten Schritt machen. Mit den Niederlanden gewann Sylvana von Hees bei den Paralympics 2020 in Tokio die Goldmedaille. Bei der Europameisterschaft im August gehörte sie zum erweiterten Kader der Niederlande.

Dirk Paßiwan: “Wir sind sehr froh, dass Sylvana bei uns ist. Ihre Athletik, besonders in ihrem Punktebereich, wird uns weiterhelfen. Wir freuen uns, dass wir mit ihr einige Optionen haben. Für sie ist es eine gute Möglichkeit sich auf diesem Level durchsetzen zu können und sich damit auch für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Wir hoffen, dass sie sich schnell an unsere Spielweise gewöhnt und freuen uns, dass sie in Trier ist.”

Sylvana van Hees: “Ich freue mich sehr in dieser Saison für die Dolphins zu spielen. Mir gefällt die offene und positive Atmosphäre im Team. Teil dieses Teams zu sein gibt mir die Chance von erfahrenen Trainern und Mitspielern zu lernen. Für mich ist es das erste Mal, dass ich in einem anderen Land spiele. Es ist eine tolle Möglichkeit menschlich und als Basketballspielerin zu wachsen. Ich erwarte von mir selbst, dass ich hart arbeite, mich verbessere und viel Freude mit dem Team habe. Ich werde in jedem Training und jedem Spiel alles geben und hoffe, dass ich zum Erfolg des Teams beitragen kann.” (Quelle: Doneck Dolphins Trier)