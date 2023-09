Polizei Bernkastel-Kues zieht Weinfest-Bilanz

BERNKASTEL-KUES. Die Polizei Bernkastel-Kues hat am Sonntagabend eine Bilanz zum Weinfest-Wochenende gezogen.

FREITAG: Bei trockener Witterung verzeichnete die Polizei Bernkastel-Kues ein hohes Besucheraufkommen auf dem Weinfest, vor allem im Bereich der Weinstraße und der Altstadt. Der Rummelplatz war nur mäßig besucht. Es wurden eine Anzeige wegen Bedrohung und zwei Körperverletzungs-Delikte aufgenommen. Einer Radfahrerin wurde wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eine Blutprobe entnommen. Zudem kam es gegen 00.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin auf dem Parkplatz Gestade. Die Fußgängerin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 03.30 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall im Kreisel Saarallee/Bahnhofstraße. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte mit einem Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel und fuhr einfach weiter. Nach Zeugenhinweis konnte er angetroffen werden. Da er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Für einen anderen 36-jährigen, offensichtlich stark betrunkenen Mann aus NRW endete der Weinfestbesuch am frühen Samstagmorgen im Krankenhaus. Er hatte sich zuvor während der Reinigungsarbeiten in der Weinstraße in ein Fahrzeug des Reinigungsunternehmens gesetzt, wollte heimgefahren werden und weigerte sich auszusteigen. Nach Hinzuziehen einer Streife der Polizei Bernkastel-Kues wurde er auf Ansprache sofort renitent und griff die Einsatzkräfte an. Dabei biss er einem Beamten in die Hand. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo er weiter randalierte und sich selbst verletzen wollte. Aufgrund seiner Alkoholisierung und zu seinem eigenen Schutz wurde er in einem Krankenhaus untergebracht.

SAMSTAG: Bei schönstem Weinfestwetter waren Weinstraße und Rummelplatz ab Samstagnachmittag sehr stark frequentiert. In den Abendstunden füllte sich der Veranstaltungsbereich weiter wegen des bevorstehenden Feuerwerks. Aufgrund des starken Anreiseverkehrs kam es insbesondere aus Richtung Lieser zu längeren Rückstaus vor dem Großraumparkplatz Kueser Werth. Nach dem Feuerwerk wurde es aufgrund der hohen Besucherzahlen und -strömen kurzzeitig richtig eng auf der Moselbrücke nach Aufhebung der Brückensperrung. Zudem kam es noch zu einem medizinischen Notfall auf der Brücke, der Rettungsdienst und Polizei auf den Plan rief. Trotz der vielen Gäste aus nah und fern blieb es aus polizeilicher Sicht ruhig.

Auf dem Parkplatz Gestade mischte sich gegen Mitternacht ein 43-jähriger Mann in einen Streit zwischen einem 59-jährigen Mann und dessen Tochter ein und rempelte den Mann derart an, dass dieser stürzte und sich eine Platzwunde am Kopf zuzog. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Sonntagmorgen stellten Polizei und Security-Dienst gegen 04:15 Uhr einen 19-jährigen Mann aus Wittlich, der eine Nissenleuchte von einer Sperre abmontierte und von der Brücke in die Mosel warf. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Des Weiteren wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Mozart- und Görresstraße im Stadtteil Kues an bisher bekannten 5 Fahrzeugen die Antennen beschädigt oder abmontiert und mitgenommen. Hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

SONNTAG: Bei sommerlichen Temperaturen fand am Sonntag, ab 14.00 Uhr, der gut besuchte Winzerumzug statt. Durch den koordinierten Einsatz von Kräften der Polizei, Ordnungsamt, zahlreicher Feuerwehren und des Sicherheitsdienstes verlief der aus 80 Gruppen/Fahrzeugen bestehende Umzug weitgehend störungsfrei.

Bis 18.00 Uhr kam es zu keinen polizeilich relevanten Straftaten oder besonderen Vorkommnissen im Zusammenhang mit dem Weinfest. Die Polizeibilanz zeigt, dass das Sicherheitskonzept der starken Präsenz aufgegangen ist. Während der besucherstarken Zeiten waren in allen Veranstaltungsbereichen zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei, zum Teil mit Unterstützung durch Kräfte der Security Police der Airbase Spangdahlem, unterwegs.