LINZ AM RHEIN. Ein Fahranfänger ist nahe Linz am Rhein mit seinem Motorrad gegen eine Schutzplanke geprallt und schwer verletzt worden.

Der 18-Jährige aus Bonn habe auf der L253 in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. In Lebensgefahr schwebe er nach dem Unfall am frühen Sonntagabend nicht. Warum er von der Fahrbahn abkam, war noch unklar.