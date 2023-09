Sinnlose Zerstörungswut in Gerolstein: Mehrere Autos mit Steinen beworfen und massiv beschädigt

GEROLSTEIN. Wie die Polizei Daun am Sonntag berichtet, begaben sich zwischen Samstag und Sonntag bisher unbekannte Täter in die Raiffeisenstraße in Gerolstein zu einem dortigen umzäuntzen Gelände, auf dem abgeschleppte Fahrzeuge abgestellt waren.

Hier warfen die Täter mehrere Steine über den Zaun und beschädigten hierdurch die abgestellten Fahrzeuge teilweise massiv.

Aktuell muss von einem Schaden im fünfstelligen Bereich ausgegangen werden.

Diese völlig unsinnige Tat ist, so die Polizei Daun, “nicht begreifbar”.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.