Heftige Explosion am frühen Morgen: Schon wieder Geldautomat in Rheinland-Pfalz gesprengt

PIRMASENS. In den frühen Morgenstunden kam es gegen 5.00 Uhr bei einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Pirmasens zu einer heftigen Explosion. Vor Ort hat die Polizei festgestellt, dass ein Geldautomat gesprengt wurde. Am Wohn- und Geschäftshaus ist erheblicher Sachschaden entstanden, verletzt wurde dagegen glücklicherweise niemand.

Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Bisher ist nicht bekannt, ob tatsächlich Bargeld erlangt wurde.

Zu den Tätern konnten bisher noch keine konkreten Erkenntnisse erlangt werden. Vermutlich sind sie mit einem zuvor in Tatortnähe entwendeten Auto vom Tatort geflüchtet. Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich im Stadtgebiet von Pirmasens aufgefunden und sichergestellt. Dort verliert sich ihre Spur.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2620 entgegen. (Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz)