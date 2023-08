++ UPDATE: 28-Jähriger auf Kirmes in Wittlich erstochen – Stadt Wittlich informiert über Einschränkungen ++

WITTLICH. In der vergangenen Nacht kam es in Wittlich zu einer Auseinandersetzung in der Trierer Straße in deren Verlauf eine Person verstarb. Wie die Stadt Wittlich mitteilt, kommt es aufgrund von polizeilichen Ermittlungen zu Einschränkungen auf der Säubrennerkirmes.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungsarbeiten kommt es zu Sperrungen im Bereich der Innenstadt, die Änderungen im Kirmesprogramm erforderlich machen. Die Bereiche der Altstadt mit Neustraße, Burgstraße, Karrstraße, Marktplatz, Platz an der Lieser und Pariser Platz sind bis 18 Uhr nicht zugänglich.

Das heutige Kirmesprogramm fällt im Bereich Unterstadt bis 18 Uhr aus. Weitere Einschränkungen können aufgrund des laufenden Einsatzes nicht ausgeschlossen werden. Wir bitten den Anweisungen des eingesetzten Sicherheitspersonals Folge zu leisten.

(Quelle: Stadt Wittlich)