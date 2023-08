Schlägerei in Luxemburg: Aggro-Mann schlägt um sich – Morddrohungen gegen Sanitäter

LUXEMBURG. Kurz nach 19.00 Uhr wurde der Police Grand-Ducale am Freitagabend eine Schlägerei in einem Lokal im städtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Vor Ort konnten Polizeibeamte keine Täter, dafür aber eine verwundete Person in der Nähe des Lokals antreffen.

Der alkoholisierte Mann erwies sich als äußerst unkooperativ, beschimpfte die Polizeibeamten und die herbeigeeilten Rettungssanitäter und schlug um sich. Auch während der Fahrt im Rettungswagen und im Krankenhaus wollte die Person sich nicht beruhigen und sprach schließlich Morddrohungen aus.

Nachdem er medizinisch versorgt und seitens eines Arztes für haftfähig erklärt wurde, wurde er im Passagearrest untergebracht. Im Zusammenhang mit der Schlägerei wurde Protokoll an die Staatsanwaltschaft erstellt, des Weiteren wegen Beamtenbeleidigung, Morddrohungen und des Passagearrests. (Quelle: Police Grand-Ducale)