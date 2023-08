Betrunkene Randalierer in Luxemburg: Schlägerei, Aggression gegen Polizei, Gegenstände auf Straße geworfen

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet die Festnahme mehrerer betrunkener Randalierer.

Am späten Nachmittag des 17. August wurde eine Person auf dem Boulevard de la Pétrusse in Luxemburg-Gare gemeldet, die Passanten belästigen würde. Vor Ort konnte eine Polizeistreife den Mann antreffen, der sich bei der anschließenden Kontrolle sehr aggressiv gegenüber den Beamten verhielt. Er musste daraufhin immobilisiert werden und wurde in den Passagearrest untergebracht.

Gegen Donnerstagabend wurde eine Schlägerei in der Avenue de la Gare in Luxemburg-Gare gemeldet. Eine Polizeistreife konnte diese vor Ort auflösen, indem beide Männer immobilisiert wurden. Nach Klärung des Sachverhaltes wurde der stark alkoholisierte Verursacher für weitere Amtshandlungen mit auf die Dienststelle genommen.

In der Nacht auf Freitag wurde eine Person gemeldet die zu Fuß mitten auf der Fahrbahn von Rümelingen nach Öttingen lief und Gegenstände auf die Straße warf. Der offensichtlich alkoholisierte Mann konnte von einer Polizeistreife angetroffen werden. Auch er musste aufgrund seines Zustandes im Passagearrest untergebracht werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)