Vulkaneifel: Schläge ins Gesicht und Wadenbiss – Streit zwischen zwei Männern eskaliert

GEROLSTEIN. Wie die Polizei in Daun mitteilt, gerieten am Montag, 07.08.2023, zwei 22- und 45-jährige amtsbekannte Personen aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet im Bereich der Brunnenstraße gegen 16,30 Uhr zunächst in einen verbalen Streit miteinander. Der Streit gipfelte im Anschluss schnell in einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung.

Durch umstehende Zeuginnen und Zeugen wurde umgehend die Polizei informiert. Schnell waren die Beamten der Polizeiwache Gerolstein vor Ort.

Beide Beteiligten hatten sich gegenseitig körperlich angegriffen. Während der 22-Jährige dem 45-Jährigen ins Gesicht schlug, biss dieser dem 22-Jährigen im Anschluss, als er durch den Schlag zu Boden gegangen war, in die Wade.

Im Anschluss ließen beide Beteiligten voneinander ab.

Es wurden von der Polizei entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.