DOMMELDINGEN. In Dommeldingen wurden am Nachmittag des 13. Juli 2023 auf einem Parkplatz in Nähe des Bahnhofs mutwillig elf Fahrzeuge beschädigt. Alle Fahrzeuge wurden womöglich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Die Spurensicherung der Polizei war zwecks weiterer Ermittlungen vor Ort. Alle zweckdienlichen Hinweise, welche zur Ermittlung des Täters beitragen können, bitte an die Polizeidienststelle Luxemburg, Telefon: 244 40 1000, weiterleiten. (Quelle: Police Grand-Ducale)