Nach Corona-Pause: Leserallye der Bitburger Buchpaten wieder am Start

BITBURG. Am 23. Mai 2023 waren erstmals seit 2019 wieder über 200 begeisterte Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen der Grundschulen aus Bitburg für die Leserallye der Bitburger Buchpaten in der Innenstadt unterwegs. Jede Klasse besuchte drei außergewöhnliche Leseorte in Bitburg und bekam dort von den ehrenamtlichen Vorleserinnen und Vorlesern jeweils ein Kinderbuch vorgestellt.

In der Hoffnung, die Neugier der Kinder auf die vorgestellten Bücher geweckt zu haben, gab es außerdem bei jeder Station Lesetaler, die im örtlichen Buchhandel in Bücher für die Klassen- oder Schulbibliothek umgetauscht werden können.

Der erfolgreiche Probelauf hat die Bitburger Buchpaten darin bestärkt, die 11. Leserallye am 29. September 2023 wieder in der gewohnten Form für über 400 Drittklässler aus Bitburg und der Verbandsgemeinde Bitburger Land anzubieten.

Firmen und Instutionen in der Innenstadt, die sich gerne beteiligen möchten, können sich unter buchpaten@haus-beda.de melden. (Quelle: Stadt Bitburg)