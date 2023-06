Trier: Ukrainische Künstler besuchen Ikonen-Ausstellung im Museum am Dom

TRIER. Der ukrainische Künstler Oleksandr Klymenko und die ukrainische Künstlerin Sofia Atlantova besuchen am 30. Juni die Ausstellung ihrer Ikonen im Museum am Dom Trier. Sie werden im Rahmen einer öffentlichen Gedenkveranstaltung die Namen im Krieg verstorbener ziviler Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Rückseite der Ikonen eintragen.

Die Nennung von verstorbenen Menschen auf der Rückseite von Ikonen ist eine Tradition, die sich bis in das Mittelalter zurückführen lässt und der Erinnerung an die Toten dient.

Die Gedenkveranstaltung beginnt um 15 Uhr. Ein Künstlergespräch, in welchem die Klymenko und Atlantova selbst durch die Ausstellung führen und Fragen zu ihrer Kunst beantworten, schließt sich ab 16 Uhr an. Das Museum am Dom lädt alle Interessierten zu der Veranstaltung ein. Der Eintritt ist frei.

Zur Ausstellung “… geschrieben auf Munitionskisten. Ikonen gegen den Krieg”:

Seit Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen in der ostukrainischen Donbass-Region im Jahr 2014 arbeiten Oleksandr Klymenko und Sofia Atlantova mit dem Material der Deckel und Böden von Munitionskisten. Oleksandr Klymenko erlebte 2014 durch die Fenster seines Ateliers täglich, wie Krankenwagen Schwerverletzte von der Front im Donbass in ein Militärkrankenhaus brachten. Er reiste selbst in die Region, um sich vor Ort einen Eindruck von der Situation zu machen. Dort fielen ihm die zahlreichen Munitionskisten auf, die die russische Armee zurückgelassen hatte. Er beschloss, sie als Malträger für seine Ikonen zu verwenden und somit etwas Todbringendes in etwas Lebensstiftendes umzuwandeln. Aus Behältern für Kriegsgerät schuf er göttliche Bilder. Inzwischen waren seine Ikonen in mehr als 13 Ländern und an mehr als 90 Ausstellungsorten zu sehen: Ein Mahnmal gegen den Krieg und Aufruf zum Handeln für den Frieden.

Sofia Atlantova ist Künstlerin und Schriftstellerin. Sie studierte an der Staatlichen Kiewer Shevchenko-Kunstschule und an der Nationalen Akademie für Kunst und Architektur. Sofia Atlantova arbeitet auf dem Gebiet der Monumentalkunst, Malerei, Buchillustration und Installationskunst. Sie ist Teilnehmerin an zahlreichen Ausstellungen in der Ukraine und im Ausland.

Oleksandr Klymenko ist Künstler und Kunstkritiker, Schriftsteller (unter dem Pseudonym Olaf Clemensen) und Mitglied der Ukrainischen Künstlervereinigung. Er wurde mit einer Medaille “für die Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine” für das Kunstprojekt “Ikonen auf Munitionskisten” ausgezeichnet. Als Künstler ist er in den Bereichen der Monumentalkunst und Malerei tätig. Er nahm an Ausstellungen in der Ukraine und im Ausland teil und hat eine Reihe von literarischen und künstlerischen Aktionen und Performances organisiert.

Während der verlängerten Ausstellungsdauer bietet das Museum am 2. Juli um 15 Uhr sowie am 9. Juli und 23. Juli um 14.30 Uhr offene Führungen durch die Ausstellung an. Für Schulklassen aus der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg sind die Führungen und der Ausstellungsbesuch dank der Unterstützung durch die Sparkassenstiftung kostenfrei.

Geöffnet ist die Ausstellung dienstags bis samstags von 9 bis 17 Uhr sowie sonntags von 13 bis 17 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.museum-am-dom-trier.de. (Quelle: Museum am Dom)