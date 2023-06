Zu schnell in die Kurve: E-Bike-Fahrer gerät in Gegenverkehr – schwerverletzt

HOMBURG. Am Mittwoch, den 14.6.2023, ereignete sich um 13.35 Uhr ein Verkehrsunfall in der Steinbergstraße in Homburg-Einöd, bei dem ein 49-jähriger Fahrer eines E-Bikes schwer verletzt wurde.

Der Mann befuhr die Straße “Ober der Kirche” in Homburg-Einöd in Fahrtrichtung “Steinbergstraße”. An der Einmündung “Steinbergstraße” / “Ober der Kirche” bog der E-Bike-Fahrer nach rechts in die “Steinbergstraße” ab. Hierbei verlor dieser, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein E-Bike und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden weißen Ford Ranger mit HOM-Kreiskennzeichen kollidierte.

Der Fahrzeugführer des E-Bikes wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 62-jährige Fahrzeugführer des Ford Ranger verblieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)