Passanten mit erhobener Faust bedroht: Polizei Wittlich nimmt betrunkenen Aggro-Mann fest

WITTLICH. Am 18.4.2026, gegen 17.19 Uhr, erhielten die Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Wittlich Mitteilung über eine verbal aggressive Person, welche sich im Bereich der Schloßstraße in Wittlich aufhalte.

Die Beamtinnen und Beamten suchten die Örtlichkeit umgehend auf und erkannten unmittelbar, dass es sich bei der aggressiven Person um den 31-jährigen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet handelte, welcher am 8.4. bereits im Bereich des Schloßplatzes Passanten bedroht hatte (lokalo.de berichtete). Im aktuellen Fall erkannten die Beamtinnen und Beamten bei der Anfahrt bereits, dass der 31-Jährige Passanten augenscheinlich mit erhobener Faust drohte, ohne dass verbale Äußerungen festgestellt wurden.

Da der Mann sich auch bei Annäherung und auf Ansprache durch die Beamten in seinem aggressiven Verhalten nicht zügelte, wurde ihm umgehend die polizeiliche Ingewahrsamnahme zur Verhinderung von etwaigen Straftaten erklärt. Er wurde durch die Polizeibeamten zu Boden gegebracht und gefesselt, im Anschluss erfolgte die Verbringung zur Dienststelle.

Nach Sachvortrag beim zuständigen Ermittlungsrichter wurde ein Verhinderungsgewahrsam bis zum Folgetag ausgesprochen. Der 31-Jährige stand, wie auch schon beim Vorfall am 8.4.2026 mit über 2,0 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss.

Jegliche weiteren Hinweise zum Verhalten des Mannes werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)