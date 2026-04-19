RLP: Fünf Pferde reißen sich los — Unfall mit PKW auf Landstraße

Vorsicht Pferd: Eine 75 Jahre alte Frau ist mit ihrem Auto mit einem entlaufenen Pferd zusammengestoßen. Sind die Tiere wieder eingefangen worden?

BAD DÜRKHEIM. Am gestrigen Samstag kam es gegen 11.56 Uhr auf der Landstraße 517 bei Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pferd. Das Pferd einer 42-jährigen aus Altrip hatte sich zuvor gemeinsam mit vier weiteren Pferden bei einem Spaziergang losgerissen.

Den Ermittlungen zufolge galoppierten die Pferde aus Richtung Forstberg in Bad Dürkheim in Richtung L517. Die Pferde überquerten die Straße. Hierbei kollidierte ein Pferd mit dem Nissan einer 75-Jährigen aus Ludwigshafen am Rhein, welche aus Richtung Bad Dürkheim die L517 befuhr. Während die Autofahrerin unverletzt blieb, erlitt das Pferd eine leichte Verletzung am Hinterlauf. Die fünf Pferde rannten weiter in Richtung Erpolzheim.

Durch die eingesetzten Kräfte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim sowie die Halter der Pferde, konnten diese schließlich wieder eingefangen werden. Der Sachschaden am Nissan wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zu Verkehrseinschränkungen kam es nicht. Ob Flurschäden entstanden sind, ist derzeit noch unbekannt. Etwaige Geschädigte bezüglich entstandener Flurschäden werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden (Telefon: 06322 963 0). (Quellen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, dpa)