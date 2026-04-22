Weltkriegsbombe in Prüm entdeckt: Entschärfung am Sonntag – Alle Infos zur Evakuierung

PRÜM. In Prüm sorgt ein Bombenfund aktuell für Aufsehen: Bei Bauarbeiten in der Tiergartenstraße wurde eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entdeckt. Die Entschärfung ist für Sonntag, 26. April 2026, geplant – dafür wird ein größeres Gebiet evakuiert.

Bombe bei Bauarbeiten entdeckt – keine akute Gefahr

Wie jetzt bekannt wurde, stießen Arbeiter am Dienstag, 21. April 2026, im Bereich der Tiergartenstraße (B265) auf Höhe der Polizeiinspektion auf den Blindgänger.

Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes handelt es sich um eine amerikanische 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine unmittelbare Gefahr besteht derzeit nicht. Dennoch wurden die Bauarbeiten vorsorglich sofort eingestellt.

Evakuierung am Sonntag ab 9 Uhr

Für die geplante Entschärfung am Sonntag muss ein Bereich im Radius von 300 Metern um die Fundstelle vollständig geräumt werden.

Wichtig für alle Betroffenen: Das Sperrgebiet muss bis spätestens 9 Uhr verlassen sein. Erst nach erfolgreicher Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst wird die Sperrung wieder aufgehoben.

DRK richtet Notruftelefon ein

Für Fragen und Unterstützung wurde ein Info- und Notruftelefon eingerichtet:

📞 0171 4828333

Hier können sich insbesondere Menschen melden, die Hilfe beim Verlassen des Sperrgebiets benötigen.

Unterkunft für Betroffene

Für Anwohner ohne alternative Unterbringung steht das DRK-Heim in der Kalvarienbergstraße 4 als Ausweichquartier zur Verfügung.

Krankenhaus bleibt erreichbar

Auch während der Sperrung bleibt das Krankenhaus Prüm erreichbar. Die Zufahrt erfolgt aus Richtung Rommersheim-Held und Niederprüm über:

➡️ B51 (Olzheim) – Halbe Meile (L23) – B265 nach Prüm-Tafel

Stadt informiert über weitere Details

Weitere Informationen zur Evakuierung sowie Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger wurden von der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm veröffentlicht. Für viele Anwohner dürfte der Sonntag damit ganz im Zeichen der Bombenentschärfung stehen.