Frauennotruf zur Lindemann-Show in Trier: Kritik an Betreiber, Absage gefordert!

TRIER. Das Konzert des Rammstein-Sängers Till Lindemann am 20. November in Trier sorgt weiter für Diskussionen. Vor dem Hintergrund der schweren Vorwürfe gegenüber Lindemann, welche die Band weiter dementiert, fordert der Frauennotruf Trier und die Feministische Vernetzung Trier nun die komplette Absage der Show in Trier.

In den vergangenen Wochen seien aus Sicht der beiden Vereinigungen “zahlreiche, nachgewiesene Vorwürfe gegen den Sänger Till Lindemann, seine Band Rammstein und sein Tourmanagement wegen organisierter und ritualisierter Sexualisierter Gewalt erhoben worden”, heisst es in der Pressemitteilung der beiden Organsiationen. “Betroffene Frauen berichteten von nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen, den Einsatz von Drogen, um sie gefügig zu machen und systematischer Auswahl der unfreiwilligen Sexualpartnerinnen im Vorfeld der Konzerte, sowie anschließender Machtlosigkeit gegenüber allen Beteiligten.”

Wie lokalo.de bereits berichtete, hatte die MVG Trier als Betreiberin umgehend mitgeteilt, dass bei der Lindemanns Auftritt in Trier ein bewährtes “Awareness-Konzept” inklusive “Safe Space” angewandt werden solle.

Kritik an der Betreiberin MVG – Messe- und Veranstaltungsgesellschaft

Dies sei jedoch mit den Organisatoren des entsprechendes Konzeptes, dem Frauennotruf sowie der feministischen Vernetzung, nicht abgesprochen gewesen, stellen die beiden Organisationen dar. Gegenteilig machen diese nun deutlich, dass es kein Awareness-Angebot von “Save the night!” geben werde und unter diesen Umständen auch eine weitere Zusammenarbeit mit der MVG und Popp Concerts neu verhandelt werden müsse, heisst es in der Pressemittelung.. Nach Lokalo.de Informationen wurde jedoch ein entsprechender Dialog zum Thema mit Veranstalter und Betreiber, seitens des Notrufes und der feministischen Vernetzung, bislang nicht eingefordert.

Künftige Zusammenarbeit müsse neu verhandelt werden

Auch die Mitarbeiterinnen vom Frauennotruf Trier äußern Kritik am geplanten Auftritt und der Rolle der Veranstaltenden: “Welches Signal sendet die Arena Trier an alle Betroffenen von sexualisierter Gewalt, wenn Lindemann auftreten darf? Richtig: Ihr Schutz ist egal, solange der Täter die Kasse zum Klingeln bringt und ihre Gewalterfahrungen werden nicht ernst genommen!”

Weiter heisst es: “Daher fordern der Frauennotruf Trier und die Feministische Vernetzung Trier, dass das Lindemann-Konzert in der Arena am 20. November abgesagt wird und betonen nochmals, dass es bei einer solchen Veranstaltung kein wirksames Awareness-Angebot geben kann!”

Veranstalter Popp Concerts erschüttert

Der Veranstalter der Show in der Trierer Arena, Popp Concerts, reagierte jedoch vor wenigen Tagen und umgehend nach Bekanntwerden der schweren Vorwürfe gegen Lindemann und zeigte sich diesbezüglich erschüttert. Man beobachte die Entwicklungen in diesem Fall sehr genau. Da die Anschuldigungen so schwer wiegen, sei eine unverzügliche Aufarbeitung der Vorfälle unabdingbar, erklärte Oliver Thomé, Chef des Konzertveranstalters Popp Concerts.

(Quelle: Frauennotruf Trier und die Feministische Vernetzung Trier; lokalo.de)