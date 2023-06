PKW-Fahrer übersieht Fahrrad: 33-jähriger Radfahrer schwerverletzt

ST. INGBERT. Ein 33 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto im saarländischen Sankt Ingbert schwer verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß kam es am Samstag, als der dem Radfahrer entgegenkommende Wagen links abbog und dessen Spur kreuzte, wie ein Sprecher der Polizei in Sankt Ingbert mitteilte.

Der 67 Jahre alte Autofahrer habe den Radfahrer übersehen. Der schwer verletzte 33-Jährige kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Laut Polizeisprecher befand er sich am Samstagabend nach einer Operation in einem stabilen Zustand. (Quelle: dpa)