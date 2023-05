Amok-Fehlalarm an Berufsschule sorgt für großen Polizeieinsatz

LANDAU. Ein Amok-Fehlalarm in Landau in der Pfalz hat am Donnerstag einen größeren Einsatz der Polizei verursacht.

Der Alarm sei am Vormittag ausgelöst worden, teilten die Beamten mit. Die Personen in dem Gebäude hätten sich daraufhin gemäß den Vorgaben in den Räumen eingeschlossen.

Einsatzkräfte sperrten den Bereich um die Schule ab und durchsuchten das Gebäude. Es habe keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage gegeben, teilte die Polizei weiter mit. Verletzte seien nicht bekannt.

Die Alarmgeber in dem Schulgebäude seien alle unbeschädigt gewesen, hieß es weiter. Einen technischen Defekt als Auslöser für den Alarm schließt die Polizei nicht aus.